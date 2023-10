El Kymco Xciting VS 400 2024 es un cambio de juego en el segmento de scooter A2. Anteriormente conocido como Xciting 400, este legendario scooter ha experimentado una transformación notable para satisfacer a un público más amplio. Con un enfoque renovado en deportividad y una filosofía GT mejorada, el Xciting VS 400 seguramente llamará la atención donde quiera que vaya. Este modelo de última generación de Kymco se destaca por su estabilidad, comodidad y seguridad, lo que lo convierte en la opción ideal para los titulares de licencias A2. Con su aerodinámica rediseñada y su estructura de doble horquilla en la suspensión delantera, el Xciting VS 400 ofrece una experiencia emocionante como ninguna otra. Equipado con un motor Euro5, este scooter ofrece un rendimiento impresionante sin dejar de cumplir con estrictas normas de emisión. Con un precio de 6.999 euros, incluido el registro, el Xciting VS 400 compite con los mejores maxiscooters A2 en el rango de 300 a 350 cc. En este artículo, profundizaremos en los diversos aspectos del Kymco Xciting VS 400 2024, desde su diseño y motor hasta su rendimiento, características, precio y competencia. Esté atento para descubrir por qué este scooter está listo para dominar el segmento A2 y redefinir la experiencia de conducción para los entusiastas.

Visión general

El segmento de scooter A2 ha recibido una nueva oportunidad con la introducción del Kymco Xciting VS 400 2024. Con una imagen deportiva y una filosofía GT, este scooter ha sido diseñado para atraer a un amplio rango de pilotos. Además, su estructura de doble horquilla en la suspensión delantera y su aerodinámica rediseñada garantizan un viaje suave y sin esfuerzo. Con un motor Euro5, este scooter ha sido construido teniendo en cuenta la estabilidad, comodidad y seguridad. Además, el Xciting VS 400 ofrece una excelente relación calidad-precio, siendo una opción asequible pero elegante en el rango de 300 a 350 cc.

El Xciting VS 400 es un modelo destacado en el mercado de los maxiscooters, con un elegante acabado negro satinado y una variedad de características prácticas. Este scooter es adecuado tanto para pilotos novatos como experimentados, brindando una experiencia agradable y aerodinámica. A 6.999€, este modelo es una opción rentable y que se destaca entre la competencia con facilidad. Desde su imagen deportiva hasta su confiabilidad y asequibilidad, el Xciting VS 400 2024 es una excelente opción para cualquier persona que busque un maxiscooter A2 de última generación.

Diseño

Este scooter es una combinación ideal de forma y función. Su cuerpo aerodinámico y elegante se complementa con detalles elegantes y opciones de color, como el negro satinado, que le brindan una sensación deportiva y dinámica. El Xciting VS 400 se destaca de otros scooters en su clase, irradiando confianza y seguridad.

La aerodinámica rediseñada del scooter no solo mejora su estética, sino que también mejora su rendimiento. La forma aerodinámica permite una mayor estabilidad y maniobrabilidad, haciendo que cada viaje sea una experiencia emocionante. La posición de conducción ergonómica, con un asiento espacioso que brinda un amplio soporte, garantiza la comodidad y el control del conductor.

La seguridad también es una prioridad en el Xciting VS 400, con su estructura de doble horquilla en la suspensión delantera. Esto no solo mejora la estabilidad, sino que también aumenta la capacidad de respuesta del scooter. Sin importar el terreno, puedes estar seguro de un viaje seguro y protegido con el Xciting VS 400.

Desde su cuerpo aerodinámico hasta su posición de conducción ergonómica, cada aspecto del Xciting VS 400 ha sido cuidadosamente diseñado para garantizar un viaje suave y agradable. La atención al detalle del scooter, tanto en términos de estilo como de seguridad, lo convierte en la elección perfecta para los pilotos que buscan una experiencia confiable y emocionante.

Motor

El motor detrás del segmento de scooter A2 del Kymco Xciting VS 400 es un motor Euro5 de cuatro tiempos, cuatro válvulas y un solo cilindro. Esta tecnología y diseño avanzados brindan un viaje suave y receptivo, haciendo del Xciting VS 400 una experiencia agradable y fácil tanto en entornos urbanos como en carreteras. Además, el motor del Xciting ofrece una eficiencia excepcional en el consumo de combustible, lo que te ayuda a ahorrar dinero en la gasolina. Además, el motor cumple con las estrictas normas Euro5, lo que significa que es una opción respetuosa con el medio ambiente.

El motor del Xciting VS 400 está diseñado para durar, siendo capaz de resistir las demandas de los desplazamientos diarios y los viajes de larga distancia. El mantenimiento regular y el cuidado ayudarán a garantizar que el motor continúe proporcionando un rendimiento confiable durante años. Junto con su durabilidad, el motor también proporciona un viaje cómodo, gracias a su avanzado sistema de suspensión y entrega de potencia refinada. Esto garantiza vibraciones mínimas y un viaje estable, lo que te permite explorar nuevos horizontes con facilidad y confianza.

El motor del Kymco Xciting VS 400 es un testimonio del compromiso de Kymco de ofrecer solo la más alta calidad y rendimiento. Con su ingeniería y diseño avanzados, este motor ofrece un rendimiento y confiabilidad superiores, así como un viaje suave y cómodo. Ya sea que esté navegando por calles de la ciudad o embarcándose en una aventura de fin de semana, puede confiar en el Xciting VS 400 para llevarlo a donde quiera ir.

Rendimiento

Cuando se trata de ofrecer un viaje emocionante, el Xciting VS 400 cumple con su herencia GT. Este potente scooter está equipado con un motor Euro5, con un diseño de cuatro tiempos, cuatro válvulas y un solo cilindro. Como tal, los pilotos pueden disfrutar de una experiencia suave y receptiva, con una aceleración impresionante y velocidades máximas. Su construcción aerodinámica ofrece una estabilidad y control mejorados, permitiendo un viaje cómodo y confiado. Gracias a su estructura de doble horquilla en la suspensión delantera, los titulares de licencias A2 pueden disfrutar de una experiencia de scooter dinámica.

El Xciting VS 400 se destaca en el segmento de scooter A2, ofreciendo un manejo y maniobrabilidad excepcionales. Este modelo de última generación garantiza un viaje suave y sin problemas, con su aerodinámica rediseñada que brinda una estabilidad y control mejorados. Ya sea para ir al trabajo o embarcarse en un viaje de fin de semana, este scooter causará una impresión. Su imagen deportiva y su motor potente lo convierten en la elección perfecta para los entusiastas modernos de los scooters GT.

El Xciting VS 400 se destaca por sus excepcionales capacidades de rendimiento. Este scooter cuenta con una impresionante aceleración y velocidades máximas, lo que lo hace ideal para navegar por el tráfico o enfrentar cualquier condición de la carretera. Su motor Euro5 ofrece un rendimiento potente y receptivo para una experiencia de conducción emocionante. La estabilidad y la comodidad se mejoran aún más gracias a su estructura de doble horquilla en la suspensión delantera. Con su rendimiento dinámico y diseño deportivo, el Xciting VS 400 realmente encarna la esencia de la filosofía de los scooters GT.

Características

El segmento de scooter A2 se ha beneficiado con una opción elegante y con estilo en forma del Kymco Xciting VS 400 2024. Su aerodinámica ha sido rediseñada para proporcionar un aspecto deportivo, así como una estabilidad mejorada y una resistencia al viento reducida, lo que resulta en un viaje suave y cómodo. La suspensión de doble horquilla en la parte delantera brinda una experiencia receptiva y controlada, mientras que el motor Euro5 ofrece un rendimiento potente que cumple con las últimas normas de emisión.

Un completo panel de instrumentos permite a los pilotos mantenerse informados sobre la marcha con facilidad, mostrando la velocidad, el nivel de combustible y la distancia del viaje en un formato claro y fácil de leer. Las características avanzadas de seguridad, como el frenado ABS y el control de tracción, brindan tranquilidad adicional, mientras que el cuadro de instrumentos proporciona toda la información necesaria de un vistazo. Con su variedad de características premium, el Xciting VS 400 ofrece estilo y funcionalidad para aquellos que buscan el mejor scooter A2

Precio

Cuando buscas un scooter nuevo, el costo del modelo es un factor crucial. Un excelente ejemplo de relación calidad-precio es el Kymco Xciting VS 400, que cuesta 6.999 euros; este modelo de última generación brinda un viaje emocionante para los titulares de licencias A2. Ya sea que seas un piloto experimentado o recién llegado a la escena de los scooters, el Xciting VS 400 es una inversión que vale la pena.

El Xciting VS 400 se destaca entre sus competidores en el rango de 300 a 350 cc por su punto de precio y rendimiento. Con su motor Euro5 y su aerodinámica mejorada, este scooter es una excelente opción para aquellos que priorizan tanto la calidad como la asequibilidad. Además, el precio del Kymco Xciting VS 400 incluye el registro, eliminando costos adicionales o trámites y brindando tranquilidad a los compradores.

Teniendo en cuenta todo, el costo del Kymco Xciting VS 400 es indicativo de su valor y características. A 6.999 euros, este scooter es una opción atractiva para aquellos que buscan un viaje potente y confiable. Con una impresionante variedad de especificaciones y una experiencia de compra sin problemas, el Xciting VS 400 es una opción excepcional en el segmento de maxiscooter A2.

En resumen, el Kymco Xciting VS 400 es un scooter excepcional que ofrece una combinación impresionante de rendimiento, comodidad y estilo. A un precio competitivo, este modelo de última generación es la elección perfecta para los pilotos conscientes del presupuesto que desean un viaje de alta calidad y placentero. Con su excelente relación calidad-precio, el Xciting VS 400 seguramente proporcionará una satisfacción inigualable a sus propietarios.

Competencia

En el competitivo segmento de scooters A2, varias marcas líderes compiten por la atención. El modelo recientemente rediseñado se destaca por su imagen deportiva y sus mejoras en estabilidad, comodidad y características de seguridad. Además, su aerodinámica ofrece un viaje suave y controlado, otorgando a los pilotos una ventaja tanto en rendimiento como en estilo.

Una característica clave de este scooter es su estructura de doble horquilla en la suspensión delantera. Este diseño único no solo aumenta su atractivo deportivo, sino que también mejora la maniobrabilidad y el control. Además, la característica de control de tracción garantiza un viaje seguro y confiado en diversas condiciones de la carretera, manteniendo la estabilidad incluso a velocidades más altas: una cualidad que lo distingue de sus competidores.

El precio de este modelo, 6.999 euros incluido el registro, es competitivo con otros maxiscooters A2 líderes en el rango de 300 a 350 cc. Este paquete atractivo de rendimiento, diseño y características lo convierte en un contendiente formidable en el mercado. Los pilotos que buscan un scooter versátil y de alto rendimiento definitivamente deben considerar este modelo como la mejor opción en el competitivo segmento A2.

Rivales

Los principales rivales de la Kymco Xciting VS 400 del 2024 son:

BMW C 400 GT (8.290 euros): scooter GT de gama alta con un motor de 350 cc y 34 CV.

(8.290 euros): scooter GT de gama alta con un motor de 350 cc y 34 CV. Suzuki Burgman 400 (8.695 euros): scooter GT de referencia con un motor de 399 cc y 37 CV.

(8.695 euros): scooter GT de referencia con un motor de 399 cc y 37 CV. SYM Maxsym 400 (6.999 euros): scooter GT con un motor de 400 cc y 36 CV.

Estos tres modelos son los más comparables a la Xciting VS 400 en términos de precio, cilindrada y prestaciones.

Otros modelos que también pueden considerarse rivales de la Xciting VS 400 son:

Honda Forza 350 (6.350 euros): scooter GT de 330 cc con 29 CV.

(6.350 euros): scooter GT de 330 cc con 29 CV. Peugeot XP400 (7.995 euros): scooter GT con un motor de 400 cc y 37 CV.

(7.995 euros): scooter GT con un motor de 400 cc y 37 CV. Voge SR4 Max (6.995 euros): scooter GT con un motor de 400 cc y 36 CV.

(6.995 euros): scooter GT con un motor de 400 cc y 36 CV. Zontes E350 (6.999 euros): scooter GT con un motor de 350 cc y 30 CV.

Estos modelos son más económicos o tienen una cilindrada inferior, pero ofrecen prestaciones y equipamiento similares a la Xciting VS 400.

En última instancia, la elección del scooter GT más adecuado dependerá de las necesidades y preferencias de cada usuario.

Ficha técnica

Datos Comerciales Marca KYMCO Tipo de Carnet A-2 Año 2024 Plazas 2

Motor y Transmisión Cilindrada Exacta 400 cc Tipo 4 Tiempos Distribución OHC Cilindros 1 Válvulas por Cilindro 4 Alimentación Inyección Electrónica Refrigeración Líquida Diámetro por Carrera 84 mm x 72.1 mm Compresión 10.8 : 1 Potencia Máxima Declarada 33.4 CV a 7.250 rpm Par Máximo Declarado 37.5 Nm a 5.750 rpm Combustible Gasolina sin Plomo 95/98 Normativa Anticontaminación Euro5 Encendido Electrónico CDI Transmisión Secundaria Correa Embrague Automático Centrífugo en Seco

Chasis Tipo de Chasis Tubular de Acero con Doble Estructura Suspensión Delantera Tipo de Suspensión Delantera Horquilla Telescópica Diámetro de Barras 41 mm Recorrido 110 mm Suspensión Trasera Tipo Basculante Monobrazo Oscilante Anclado al Motor Tipo de Suspensión Trasera Doble Amortiguador Recorrido 107 mm Regulaciones Precarga Freno Delantero Sistema 2 Discos Wave Diámetro 280 mm Pinza Kymco de Anclaje Radial y 2 Pistones Freno Trasero Sistema Disco Wave Diámetro 240 mm Pinza Kymco 2 Pistones Rueda Delantera Diámetro de Llanta 15" Garganta de Llanta 3.5 Material de Llanta Aleación Ligera Marca de Neumáticos Maxxis Tipo de Neumáticos Radial Tubeless Medida de Neumáticos 120/70-15 Rueda Trasera Diámetro de Llanta 14" Garganta de Llanta 4.5 Material de Llanta Aleación Ligera Marca de Neumáticos Maxxis Tipo de Neumáticos Radial Tubeless Medida de Neumáticos 150/70-14

Dimensiones y Peso Longitud Máxima 2.190 mm Anchura Máxima 799 mm Altura Máxima 1.389 mm Distancia entre Ejes 1.570 mm Altura de Asiento 805 mm Capacidad del Depósito 12.5 l Peso en Orden de Marcha 213 Kg

Equipamiento Confort Hueco Bajo el Asiento (1 Casco Integral) Sí Freno de Estacionamiento Sí Guantera con Llave Sí Arranque Eléctrico Sí Sistema Keyless Sí Warning Sí Toma de Corriente USB Sí Pantalla Regulable Manual Sí Regulación de Maneta de Freno Sí Caballete Central Sí Pata de Cabra Sí Amortiguador Regulable Sí Instrumentación LCD Sí Cuentarrevoluciones Sí Reloj Sí Nivel de Gasolina Sí Temperatura de Refrigerante Sí Testigo de Reserva Sí Recordatorio de Revisiones Sí Electrónica Control de Tracción Sí ABS Sí Iluminación Full-LED Sí Luz DRL Sí Mantenimiento Capacidad del Cárter 1.5 l

Galería de fotos

Conclusión

En conclusión, el Kymco Xciting VS 400 2024 es un scooter notable que ofrece una combinación perfecta de estilo, potencia y rendimiento. Su diseño elegante y su motor potente lo distinguen de sus competidores. El rendimiento excepcional y las características avanzadas lo convierten en una opción ideal para los pilotos que buscan una experiencia de conducción emocionante y cómoda. Además, el punto de precio competitivo del Kymco Xciting VS 400 2024 aumenta su atractivo, haciéndolo accesible a una amplia gama de pilotos. Con sus características sobresalientes y un impresionante paquete en general, este scooter sin duda ofrece una superficie ofrece que es difícil de superar.

