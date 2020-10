BMW F 750 GS

El fabricante alemán BMW destaca por el cuidado de sus distintos modelos de coches y motocicletas, como es el caso de la BMW F 750 GS de 2020, que se ha visto renovada presentando un aspecto mucho más elegante que recuerda a la R 1200 GS. Esta moto de BMW es un modelo ideal para aquellos que buscan una montura de calidad alemana que sea cómoda y práctica.

BMW F 750 GS: una moto con clase

Se dice que la clase no se compra, se tiene o no se tiene. En el caso de la BMW F 750 GS está claro que la clase es uno de sus principales valores. Una moto práctica y elegante que no defrauda a todos aquellos que la conducen.

La BMW F 750 GS es una moto con un peso de 214 kg en seco, pero que se muestra ágil y con una conducción sencilla una vez se arranca.

El precio de compra de la F 750 GS está en los 9 650 €, una cantidad ajustada que le permite ser competitiva en su segmento, y que acerca la marca a una gran cantidad de usuarios que se ven atraídos por el prestigio de BMW.

Cuáles son las ventajas de pilotar la BMW F 750 GS de 2020

Subirse a una BMW F 750 GS es un placer en muchos sentidos. Los beneficios de pilotar este modelo de moto BMW son muchos, entre los que podemos destacar:

Motor de dos cilindros en línea

La F 750 GS incorpora un motor bicilíndrico en línea de 853 CC que aporta una potencia de hasta 77 CV, una gran potencia que no está reñida con el bajo consumo, 4,2 litros por cada 100 km. conforme al WMTC. Este motor de tiempo cuenta con una refrigeración por agua.

Elegancia y acabado exclusive

Solo basta echar un vistazo para darse cuenta de que la BMW F 750 GS de 2020 transmite presencia y elegancia. Cuenta con una carcasa galvanizada que incluye en grande el vistoso logo GS, unas llantas de color gris, un asiento en gris y negro y un manillar y protector de manos de plata anodizada; en definitiva, un acabado exclusivo símbolo de su alto grado de sofisticación.

Última tecnología electrónica

Este modelo de BMW incorpora una pantalla TFT de 6.5” desde la cual se accede a toda la información relevante de la moto como el velocímetro, contador de revoluciones, nivel de combustible o kilometraje. La electrónica permite de forma sencilla conectar un dispositivo móvil para gestionar llamadas gracias al sistema de comunicación BMW Motorrad. Ahora es posible acceder a la lista de contactos, realizar llamadas o responderlas, todo ello desde el cuadro de mandos de la F 750 GS.

Para todos los conductores que busquen una moto de la marca alemana que les permita una conducción dinámica y cómoda, proyectando una imagen elegante y sofisticada, la BMW F 750 GS de 2020 es la moto ideal. Además, se encuentra un precio muy competitivo que permite estar al alcance de muchos bolsillos. Pocas pegas se le puede poner a este modelo de BMW que en su versión de 2020 ha mejorado en muchos aspectos, presentando una moto completa y práctica.

Gama de Colores

BMW F 750 GS Color Acabado Sport

BMW F 750 GS Color Blanco Luminoso

BMW F 750 GS Color Edición 40 años GS

Ficha técnica

MOTOR Tipo Motor bicilíndrico de cuatro tiempos, refrigerado por agua, cuatro válvulas por cilindro accionadas por balancines, dos árboles de levas y lubricación por cárter seco Diámetro x carrera 84 mm x 77 mm Cilindrada 853 cc Potencia nominal 57 kW (77 CV) a 7 500 rpm Reducción de potencia EO: 35 kW (48 CV) a 6 500 rpm Par máximo 83 Nm a 6 000 rpm Reducción de potencia EO 63 Nm a 4 500 rpm Relación de compresión 12,7 : 1 Control de la mezcla Inyección electrónica Control de emisiones Catalizador regulado de 3 vías, norma de gases de escape EU 5 PRESTACIONES Y CONSUMOS Velocidad máxima 190 km/h Reducción de potencia EO: 161 km/h Consumo a 100 km conforme al WMTC 4,1 l Emisiones de CO2 conforme al WMTC 99 g/km Tipo de combustible Gasolina normal sin plomo, mínimo 91 octanos (RON) SISTEMA ELÉCTRICO Alternador Alternador de imanes permanentes 416 W (potencia nominal) Batería 12 V / 10 Ah, sin mantenimiento TRANSMISIÓN Embrague Embrague multidisco en baño de aceite (función anti-hopping), de accionamiento mecánico Cambio De seis marchas secuencial, integrada en la carcasa del motor Transmisión Cadena sin fin de anillos toroidales con retroamortiguación en el buje de la rueda trasera CHASIS y FRENOS Chasis Bastidor puente de acero en construcción monocasco Rueda y suspensión delanteras Horquilla telescópica, diámetro de tubo de 41 mm Rueda y suspensión traseras Basculante de doble brazo de aluminio, amortiguador central directamente articulado, base de amortiguador regulable hidráulicamente, amortiguación de rebote ajustable. Recorrido de la suspensión delantera/trasera 170 mm / 170 mm (Chasis rebajado EO 150 mm / 150 mm) Distancia entre ejes 1 559 mm Avance 104.5 mm Ángulo de la dirección 63° Llantas Llantas de fundición de aluminio Llanta delantera 2.50 x 19″ Llanta trasera 4.25 x 17″ Neumático delantero 110/80 R19 Neumático trasero 150/70 R17 Freno delantero De doble disco flotante, diámetro de 305 mm, pinza flotante de dos pistones Freno trasero V ABS BMW Motorrad ABS DIMENSIONES y PESOS Altura del asiento con peso en vacío 815 mm (Chasis rebajado EO: 760 mm, asiento extrabajo EO: 780 mm, asiento bajo AO: 790 mm, asiento confort EO: 830 mm, AO asiento Rallye: 845 mm) Longitud del arco de paso con peso en vacío 1 830 mm (Chasis rebajado EO: 1 730 mm, asiento extrabajo EO: 1 770 mm, asiento bajo AO: 1 790 mm, asiento confort EO: 1 870 mm, AO asiento Rallye: 1 890 mm) Capacidad útil del depósito 15 l Reserva aprox. 3.5 l Longitud 2,255 mm Altura (sin retrovisores) 1,225 mm Anchura (entre retrovisores) 922 mm Peso en vacío en disposición de marcha con el depósito lleno 227 kg Peso máximo admisible 440 kg Carga útil (con equipamiento de serie) 213 kg EQUIPAMIENTO Equipamiento de serie ABS Pro BMW Motorrad Control dinámico de tracción (DTC) Modos de conducción Rain / Road Faro LED Intermitente LED Toma de 12 V y USB Manetas del freno de mano y del embrague ajustables Opcional: Dynamic ESA (suspensión electrónica) Modos de conducción Pro (Dynamic, Enduro) Luz diurna LED Conectividad, incluida pantalla TFT a color de 6,5″ Asistente de cambio Pro Arranque confort RDC (Control de presión de neumáticos) Llamada de emergencia inteligente Accesorios opcionales: Sistema de maletas Vario Bolsa sobre depósito Protectores de puños Defensa del motor Palancas ajustables de cambio y freno de pie Elevaciones del manillar Parabrisas alto BMW Motorrad Navigator

Precio

El precio recomendado de la BMW F 750 GS es de 9.650€