Presentamos la BMW C 400 X 2024: un impresionante modelo de motocicleta lanzado por BMW en 2024. Esta potente y elegante moto combina el diseño de un modelo X con la fuerza atlética de una moto deportiva. Con su adaptación Euro5 y elementos mejorados, la C 400 X ha experimentado importantes mejoras respecto a su versión anterior. Desde su acelerador electrónico hasta las mejoras en el embrague y el control de estabilidad revisado, esta motocicleta ofrece una experiencia de conducción estimulante. Tanto si navegas por las calles de la ciudad como si te embarcas en una emocionante aventura, la BMW C 400 X 2024 es la compañera perfecta. Permanece atento mientras profundizamos en sus características, equipamiento, prestaciones, precio y la comparamos con otros modelos BMW. Prepárate para embarcarte en un viaje sin igual con la BMW C 400 X 2024.

Características

La BMW Motorrad C 400 X 2024 es una magnífica y potente motocicleta que destaca entre otros modelos de la gama BMW Motorrad. Con tecnología avanzada como Ride by Wire y una serie de funciones de seguridad como el control de estabilidad, esta motocicleta ofrece un control preciso del acelerador y una conducción suave y estable incluso en condiciones difíciles.

BMW C 400 X 2023

El confort y la comodidad son también características clave de la C 400 X. Con un asiento regulable en altura y un diseño ergonómico, los motoristas pueden encontrar fácilmente su ajuste perfecto. Su generosa capacidad de almacenamiento permite los desplazamientos diarios o las escapadas de fin de semana, convirtiéndola en una gran compañera para las calles de la ciudad o los viajes de larga distancia. Con una impresionante gama de características y tecnología de vanguardia, la BMW Motorrad C 400 X 2024 es un testimonio del compromiso de BMW Motorrad con la creación de motocicletas innovadoras y de altas prestaciones.

Equipamiento

El equipamiento del increíble BMW C 400 X 2024 ofrece una experiencia de conducción de primera clase. Los faros LED de alta intensidad proporcionan una iluminación nítida y clara en cualquier entorno, mientras que el sistema de navegación integrado te llevará a tu destino de manera rápida y segura. Además, el sistema de escape deportivo mejora el rendimiento del motor y emite un sonido emocionante. Para un viaje cómodo y relajante, el asiento ajustable del vehículo te ayudará a encontrar la posición correcta. En definitiva, el equipamiento del BMW C 400 X 2024 fue diseñado para brindar una conducción excepcional.

El BMW C 400 X 2024 también está equipado con una gran variedad de tecnologías de vanguardia para una conducción segura y cómoda. El sistema de frenado ABS evita el bloqueo de las ruedas y permite un frenado controlado. El control de tracción garantiza una tracción óptima en todas las superficies, mientras que el control de crucero adaptativo ajusta automáticamente la velocidad para mantener una distancia segura con el vehículo que va delante. El sistema de monitorización de presión de neumáticos también está incluido para asegurar la seguridad.

BMW C 400 X 2023

La conectividad también forma parte del equipamiento de alto nivel del BMW C 400 X 2024. El sistema de infoentretenimiento avanzado ofrece la posibilidad de conectar tu teléfono inteligente al vehículo para acceder a tus aplicaciones y música favoritas. El sistema

Rendimiento

Para una conducción realmente emocionante, el BMW C 400 X 2024 es una elección excepcional. Su potente motor y su avanzada tecnología se combinan para ofrecer una experiencia potente y emocionante. Proporcionando 34 cv de potencia, esta motocicleta acelera con facilidad y alcanza velocidades estimulantes. Su conducción suave y su control preciso te permiten tomar las curvas con confianza y agilidad, haciendo que tu viaje sea aún más agradable. Con la BMW C 400 X 2024, cada viaje es una experiencia inolvidable.

En el corazón de esta extraordinaria motocicleta se encuentra su tecnología de vanguardia. Un acelerador electrónico proporciona una respuesta instantánea, mientras que el sistema ride-by-wire traduce cada giro del acelerador en una aceleración inmediata. Junto con el embrague mejorado, tienes garantizada una experiencia de cambio de marchas suave y precisa. Estos avances tecnológicos están diseñados para mejorar tu experiencia de conducción y liberar todo el potencial de la BMW C 400 X 2024.

La BMW C 400 X 2024 también destaca por su impresionante relación peso-potencia, con un peso de 206 kg y una capacidad de 7500 cv. Esta combinación garantiza que puedas disfrutar de una conducción dinámica y atractiva, tanto si te mueves por la ciudad como si emprendes un viaje de larga distancia. Con el BMW C 400 X 2024, tienes potencia más que suficiente para conquistar cualquier carretera o reto que se te presente.

Además de proporcionar una conducción estimulante, el BMW C 400 X 2024 también ofrece una experiencia eficiente y económica. Su conformidad con la norma Euro5 y su ingeniería mejorada te permiten disfrutar de una conducción potente sin dejar de ser respetuoso con el medio ambiente. Tanto si te desplazas al trabajo como si disfrutas de un crucero tranquilo, la BMW C 400 X 2024 ofrece un equilibrio entre prestaciones y sostenibilidad.

Experiencia de conducción

Un viaje lleno de emoción y comodidad es lo que ofrece el BMW C 400 X 2024. Este modelo de motocicleta ofrece una experiencia de conducción excepcional con su poderoso monocilíndrico de 34 cv. Al acelerar, el vehículo te proporcionará la velocidad y la agilidad que desees. Su diseño aerodinámico y la mejora en su suspensión, hacen que la conducción sea suave y sin vibraciones, incluso en terrenos difíciles.

BMW C 400 X 2023

¡Descubre la aventura de conducir el BMW C 400 X 2024! Esta motocicleta cuenta con un sistema de control de estabilidad revisado para ofrecerte la máxima seguridad en cada curva. Además, el asiento ergonómico y su posición de conducción cómoda aseguran un viaje sin cansancio. Si buscas emociones fuertes o un paseo relajante, este vehículo se adaptará a tus necesidades y te ofrecerá la mejor experiencia de conducción.

Precio

Para los entusiastas de las motos que quieren disfrutar de prestaciones de calidad sin arruinarse, la BMW C 400 X 2024 es una elección ideal. Este modelo ofrece una excelente relación calidad-precio, con un precio de partida de 7.250 euros. Equipado con un potente motor de 350 cc y un avanzado sistema ride-by-wire, el C 400 X demuestra ser una inversión fiable. Su cómoda altura de asiento de 775 mm garantiza una experiencia de conducción agradable, mientras que su atractivo precio la convierte en una opción atractiva para los motoristas preocupados por el presupuesto.

En comparación con otros modelos BMW, la C 400 X 2024 destaca por su asequibilidad. Aunque puede que no tenga el mismo nivel de potencia que las M 1000 XR o K 1600 GTL de gama más alta, su distancia entre ejes de 265 mm proporciona una opción más accesible para los motoristas. Al lograr un equilibrio entre prestaciones y precio, la C 400 X 2024 es una gran opción para quienes desean una motocicleta fiable y con estilo sin sacrificar el presupuesto.

Comparación con otros modelos BMW

Cuando se trata de motocicletas de alto rendimiento, el BMW C 400 X 2024 es una opción destacada. Su diseño moderno y deportivo se destaca entre otros modelos de la marca, ofreciendo una combinación única de estilo y potencia. Además, cuenta con una amplia gama de características técnicas avanzadas, como el Ride by Wire, y sistemas de asistencia al conductor para garantizar la seguridad en la carretera.

El BMW C 400 X 2024 ofrece una experiencia de conducción única gracias a su motor monocilíndrico de 350 cc y 34 cv de potencia. El equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia ofrece una aceleración suave y rápida, mientras que su peso ligero de 206 kg contribuye a una mayor maniobrabilidad en la carretera. Estas características lo convierten en una opción atractiva para aquellos que buscan una motocicleta de alto rendimiento.

Si buscas una motocicleta versátil y emocionante, el BMW C 400 X 2024 es una excelente opción. Su diseño único, su tecnología avanzada y su rendimiento deportivo lo convierten en una motocicleta ideal tanto para el día a día en la ciudad como para aventuras en carretera. Ya sea que busques el último estilo o la mejor conducción, el BMW 400 ofrece una experiencia de conducción incomparable.

Desde el diseño moderno hasta el rendimiento deportivo, el BMW C 400 X 2024 es una motocicleta única que ofrece una combinación incomparable de estilo y rendimiento.

Ficha técnica

BMW C 400 X 2024 Marca BMW Tipo de Carnet A-2 Año 2021 Plazas 2

Motor y Transmisión Cilindrada Exacta 350 cc Tipo 4 T Distribución OHC Cilindros 1 Válvulas por Cilindro 4 Alimentación Inyección Electrónica BMS-E2 Refrigeración Líquida Diámetro por Carrera 80 mm x 69.6 mm Compresión 11.5:1 Potencia Máxima Declarada 34 CV a 7.500 rpm Par Máximo Declarado 35 Nm a 6.000 rpm Combustible Gasolina sin Plomo 95/98 Normativa Anticontaminación Euro5 Emisiones CO2 81 gr/km Limitación 1 Encendido Electrónico C.D.I. Batería 12V 9Ah Transmisión Secundaria Correa V-belt Embrague Automático Centrífugo Seco

Chasis Tipo de Chasis Multitubular en Acero Suspensión Delantera - Tipo de Suspensión Delantera Horquilla Telescópica Hidráulica - Diámetro de Barras 35 mm - Recorrido 110 mm Suspensión Trasera - Tipo Basculante Doble Brazo - Material Aluminio - Tipo de Suspensión Trasera 2 Amortiguadores - Recorrido 112 mm - Regulaciones Precarga Freno Delantero - Sistema 2 Discos (ABS) - Diámetro 265 mm - Pinza Bybre Radial de 4 Pistones Freno Trasero - Sistema Disco - Diámetro 265 mm - Pinza Flotante de 1 Pistón (ABS) Rueda Delantera - Diámetro de Llanta 15" - Garganta de Llanta 3.5 - Material de Llanta Aluminio Fundido - Modelo de Neumáticos Angel Scooter - Tipo de Neumáticos Radial Tubeless - Medida de Neumáticos 120/70 ZR15 Rueda Trasera - Diámetro de Llanta 14" - Garganta de Llanta 4.25 - Material de Llanta Aluminio Fundido - Modelo de Neumáticos Angel Scooter - Tipo de Neumáticos Radial Tubeless - Medida de Neumáticos 150/70 ZR14

Dimensiones y Peso Longitud Máxima 2.210 mm Anchura Máxima 835 mm Distancia Entre Ejes 1.565 mm Altura de Asiento 775 mm Avance 81 mm Ángulo de Dirección 63.6 º Capacidad del Depósito 12.8 l Peso en Seco 204 Kg

Consumo y Prestaciones Consumo 3.5 L/100km Velocidad Máxima 139 Km/h

Equipamiento Confort - Hueco Bajo el Asiento De serie - Guantera con Llave De serie - Inmovilizador Eléctrico De serie - Arranque Eléctrico De Serie - Sistema Keyless (Opcional) Opcional - Warning De Serie - Toma de Corriente USB De Serie - Puños Calefactables (Opcional) Opcional - Asiento Calefactable (Opcional) Opcional - Pantalla Regulable Manual No disponible - Regulación de Maneta de Freno No disponible - Caballete Central De Serie - Pata de Cabra De Serie - Baúl Trasero (Opcional) Opcional - Cubremanos (Opcional) Opcional Instrumentación - TFT (Opcional) Opcional - Analógica De Serie - Cuentarrevoluciones De Serie - Reloj De Serie - Ordenador de a Bordo (Opcional) Opcional - Nivel de Gasolina De Serie - Temperatura de Refrigerante De Serie - Temperatura Ambiente De Serie - Testigo de Reserva De Serie - Conectividad Smartphones (Opcional) Opcional - Bluetooth (Opcional) Opcional - Aplicación Smartphones (Opcional) Opcional - Navegador (Opcional) Opcional Electrónica - Acelerador Electrónico De serie - Control de Tracción De serie - Modos de Motor No disponible - Iluminación Full-LED (Opcional) Opcional - Luz DRL (Opcional) Opcional - Luces Auxiliares (Opcional) Opcional

Preguntas y respuestas

¿Quién fabrica el motor de la BMW c400x? Loncin es la responsable de fabricar los motores de las scooter C 400 X y C 400 GT.

¿Dónde se fabrica la BMW c400x? China

¿Cuántos caballos tiene la BMW c400x? El monocilíndrico ha mejorado su eficiencia y mantiene su rendimiento en una potencia de 25 kW (34 cv) a 7.500 rpm y un par de 35 Nm a 5.750 rpm.

¿Cuánto pesa la BMW c400x? 204 Kg

¿Cuál es el motor del BMW C 400 X? El motor del BMW C 400 X es un monocilíndrico de 350 cc, refrigerado por líquido, con 48 CV de potencia y 35 Nm de par motor.

¿Cuál es la velocidad máxima del BMW C 400 X? La velocidad máxima del BMW C 400 X es de 139 km/h.

¿Cuál es el consumo de combustible del BMW C 400 X? El consumo de combustible del BMW C 400 X es de 3,5 l/100 km.

¿Cuáles son las dimensiones del BMW C 400 X? Las dimensiones del BMW C 400 X son:

Longitud: 2.095 mm

Anchura: 790 mm

Altura: 1.370 mm

¿Cuál es la altura del asiento del BMW C 400 X? La altura del asiento del BMW C 400 X es de 775 mm.

¿Qué equipamiento tiene el BMW C 400 X? El equipamiento del BMW C 400 X incluye:

· Faro LED con luz diurna

· Conector de carga USB en el compartimento de almacenamiento

· Connected Ridecon Multi-Controller

· Ride by Wire

· Flexcase con iluminación mejorada

¿Qué colores está disponible el BMW C 400 X? El BMW C 400 X está disponible en los siguientes colores:

Blanco

Negro

Rojo

Azul ¿Qué es el ASC optimizado? El ASC optimizado es un sistema de control de tracción que ayuda a evitar que la rueda trasera patine en condiciones de baja adherencia.

¿Qué es el parabrisas deportivo? El parabrisas deportivo es un parabrisas más alto que el parabrisas estándar. Ayuda a proteger al piloto del viento y la lluvia.



¿Qué es el Connected Ridecon Multi-Controller? El Connected Ridecon Multi-Controller es un controlador multifunción que permite al piloto controlar las funciones del scooter, como el acelerador electrónico, el control de crucero y el sistema de infoentretenimiento.

¿Qué es el Ride by Wire? El Ride by Wire es un sistema que controla el acelerador electrónico. Ayuda a proporcionar una respuesta más suave y precisa del acelerador.

¿Qué es el Flexcase con iluminación mejorada? El Flexcase con iluminación mejorada es un compartimento de almacenamiento debajo del asiento del scooter. Tiene una capacidad de 16 litros y está iluminado para facilitar la visibilidad de los objetos dentro del compartimento.

¿Cuál es la competencia del BMW C 400 X? La competencia del BMW C 400 X incluye:

· Honda Forza 350

· Yamaha XMAX 300

· Kymco X-citing 400i

· Piaggio Beverly 350

Galería de fotos

BMW C 400 X 2023

BMW C 400 X 2023

BMW C 400 X 2023

BMW C 400 X 2023

Conclusión

En conclusión, la BMW C 400 X 2024 demuestra ser una impresionante incorporación a la gama de motocicletas BMW. Su elegante diseño, sus avanzadas características y sus potentes prestaciones la convierten en una elección destacada para los motoristas que buscan estilo y funcionalidad. El peso en vacío de este modelo es un testimonio de la destreza en ingeniería de BMW, ya que garantiza una conducción suave y ágil. Tanto si eres un piloto experimentado como un principiante, la BMW C 400 X 2024 te ofrece una experiencia sin igual en la carretera. Con su precio competitivo y la reputación de calidad de la marca, sin duda merece la pena que cualquier entusiasta de las motos tenga en cuenta esta motocicleta.

