VOGE SR4 Max T 2024

En el competitivo mundo de los scooters de media cilindrada, emerge un contendiente que promete redefinir las expectativas: la VOGE SR4 Max T. Este 2024, VOGE no solo actualiza su ya impresionante línea, sino que eleva el listón en términos de prestaciones, tecnología y confort. Con un diseño que fusiona con maestría la elegancia urbana y la funcionalidad turística, este scooter no es solo un medio de transporte, sino una declaración de estilo y eficiencia. Equipado con un motor de 349,8 cc que ofrece una potencia de 34 CV, el SR4 Max T está diseñado para aquellos que buscan no solo desplazarse, sino hacerlo con una experiencia de conducción superior. Desde su avanzada tecnología y características de seguridad, hasta su precio competitivo, el VOGE SR4 Max T se perfila como una opción imbatible para el motociclista moderno. Acompáñanos mientras exploramos en detalle lo que hace del SR4 Max T una propuesta tan atractiva en el mercado actual.

Diseño: Un Equilibrio Entre Elegancia Urbana y Funcionalidad Turística

Al observar la VOGE SR4 Max T, lo primero que salta a la vista es su estética refinada y moderna. Este scooter no es solo un vehículo, es una pieza de ingeniería artística. Con líneas fluidas y una silueta aerodinámica, la SR4 Max T representa un equilibrio perfecto entre elegancia y funcionalidad.

Los diseñadores de VOGE han prestado especial atención a los detalles que marcan la diferencia. Desde su faro delantero LED, que no solo proporciona una excelente visibilidad sino que también aporta un toque distintivo al diseño frontal, hasta su elegante panel de instrumentos TFT a color, cada elemento ha sido cuidadosamente seleccionado para mejorar tanto la estética como la experiencia del conductor.

El asiento, ergonómicamente diseñado y acabado con materiales de alta calidad, promete comodidad incluso en los viajes más largos. La posición de conducción es natural y relajada, lo que refleja la versatilidad de este scooter, ideal tanto para el ajetreo urbano diario como para las escapadas de fin de semana.

La elección de colores, que incluye tonos sobrios y elegantes, refuerza la identidad premium de la SR4 Max T. Este scooter no es solo un medio para moverse de un lugar a otro; es una declaración de estilo y personalidad.

Confort: Una Experiencia de Conducción Superior

El confort es una prioridad en la VOGE SR4 Max T, reflejándose en cada aspecto de su diseño. Este scooter no solo se enfoca en llevar al conductor de punto A a punto B, sino en asegurar que el viaje sea lo más placentero posible.

El asiento de la SR4 Max T es un claro ejemplo de este enfoque. Amplio y acolchado con materiales de primera calidad, proporciona un soporte excelente tanto para viajes cortos por la ciudad como para recorridos más largos. Además, el asiento cuenta con una característica distintiva: es calefactable, ofreciendo una capa adicional de comodidad en días fríos, un detalle que los usuarios apreciarán enormemente en climas más fríos o durante viajes matutinos.

La ergonomía del scooter también merece mención especial. El manillar y los controles están diseñados para estar al alcance fácil, permitiendo una postura de conducción relajada y natural. Esto reduce la fatiga en viajes largos y hace que la conducción diaria sea más agradable.

VOGE también ha pensado en los detalles más pequeños que contribuyen al confort general. Los puños calefactables son un lujo que muchos conductores no sabrán que necesitan hasta que los experimenten, y la protección contra el viento de la cúpula frontal ajustable significa que los conductores pueden adaptar su scooter a las condiciones cambiantes del clima y del entorno.

Prestaciones: Poder y Eficiencia en Armonía

La VOGE SR4 Max T no solo impresiona por su diseño y confort, sino que también brilla en términos de prestaciones. Equipada con un motor monocilíndrico de 349,8 cc, esta scooter ofrece una experiencia de conducción enérgica y ágil, ideal tanto para el tráfico urbano como para escapadas fuera de la ciudad.

Con una potencia máxima de 34 CV a 7.500 rpm, la SR4 Max T combina un rendimiento robusto con una entrega de potencia suave y controlable. Esto se traduce en una aceleración impresionante y una capacidad de respuesta que los conductores experimentados apreciarán, manteniendo al mismo tiempo la amigabilidad para aquellos menos experimentados.

Además, la eficiencia del motor es un punto fuerte. VOGE ha trabajado para equilibrar la potencia con la economía de combustible, asegurando que la SR4 Max T sea una opción práctica y económica para el uso diario. Esto es especialmente importante en un mundo donde la eficiencia del combustible es cada vez más valorada tanto por razones económicas como ambientales.

La transmisión es otra área donde la SR4 Max T destaca. Suave y fiable, permite una experiencia de conducción sin esfuerzos, lo que es esencial para un scooter diseñado tanto para la aventura como para la practicidad.

Finalmente, la suspensión y el sistema de frenos merecen mención. Con una suspensión que absorbe eficientemente los baches y proporciona una conducción estable, y un sistema de frenos que ofrece un control y una seguridad excepcionales, la SR4 Max T se posiciona como una opción sólida para aquellos que buscan un equilibrio entre rendimiento y seguridad.

Tecnología: Innovación al Servicio del Conductor

En la era actual, donde la tecnología define en gran medida la experiencia del usuario, la VOGE SR4 Max T no se queda atrás. Este scooter está cargado con características tecnológicas avanzadas que no solo mejoran la seguridad y el rendimiento, sino que también ofrecen una experiencia de conducción más conectada y agradable.

Uno de los aspectos más destacados es su sistema de iluminación Full LED. Desde el faro delantero hasta las luces traseras, la tecnología LED asegura una visibilidad óptima tanto de día como de noche, incrementando la seguridad al tiempo que aporta un aspecto moderno y elegante.

La pantalla TFT a color es otro punto fuerte en su arsenal tecnológico. Esta pantalla no solo muestra la información esencial del vehículo de forma clara y legible, sino que también permite la conectividad con smartphones. Mediante Bluetooth, los conductores pueden conectar sus dispositivos móviles para acceder a funciones de navegación, música y llamadas, integrando así su vida digital en su experiencia de conducción.

Además, la VOGE SR4 Max T viene equipada con un sistema básico de navegación y una cámara frontal HD. La cámara no solo mejora la seguridad, sino que también permite a los conductores grabar sus viajes, una característica apreciada tanto por aventureros como por aquellos que buscan una capa adicional de seguridad.

El scooter también incluye características de seguridad avanzadas, como el control de tracción y un sistema de frenos ABS de doble canal, que aseguran que el vehículo se mantenga estable y controlable en diversas condiciones de conducción.

Seguridad: Prioridad en Cada Detalle

La seguridad es un aspecto crucial en cualquier vehículo, y la VOGE SR4 Max T demuestra un compromiso serio en este ámbito. Cada componente y característica de seguridad ha sido cuidadosamente seleccionado y diseñado para proteger al conductor, asegurando que cada viaje no solo sea placentero, sino también seguro.

Uno de los elementos más destacados en términos de seguridad es el sistema de frenos ABS de doble canal. Este sistema proporciona una capacidad de frenado superior, permitiendo detenciones seguras y controladas incluso en condiciones adversas. La presencia de ABS de doble canal es especialmente importante en situaciones de emergencia, donde una frenada eficiente puede marcar la diferencia.

Además, la SR4 Max T está equipada con un sistema avanzado de control de tracción. Este sistema ayuda a evitar el deslizamiento de las ruedas en superficies resbaladizas o durante aceleraciones bruscas, manteniendo la estabilidad y la tracción, lo que es esencial para una conducción segura.

La cámara frontal HD no es solo una herramienta para grabar viajes, sino que también sirve como un medio para mejorar la seguridad. Permite a los conductores documentar sus viajes, lo que puede ser crucial en caso de incidentes o disputas en la carretera.

Además, la iluminación Full LED no solo mejora la estética del scooter, sino que también juega un papel crucial en la seguridad. Proporciona una visibilidad excelente para el conductor y asegura que el scooter sea claramente visible para otros usuarios de la carretera, tanto de día como de noche.

Ficha técnica

MOTOR Número de cilindros Monocilíndrico cuatro tiempos, refrigeración líquida, SOHC, 4 válvulas Diámetro x carrera 80 x 69,6 mm Alimentación Inyección electrónica Cilindrada (cc) 349,8 cc Relación de compresión 11,5:1 Potencia máxima 34 CV a 7.500 rpm Par máximo 35nm/5750rpm Refrigeración Líquida Distribución Árbol de levas en culata, 4 válvulas Transmisión CVT Sistema de arranque Eléctrico Homologación Euro 5 Embrague Centrífugo en seco automático Cambio Automático por variador continuo Parte Ciclo Rueda delantera 120/70-15 Pirelli Angel Scooter Rueda trasera 150/70-14 Pirelli Angel Scooter Suspensión delantera Horquilla Kayaba de 35 mm. Recorrido 110 mm Suspensión trasera Doble amortiguador Kayaba. Recorrido 112 mm Freno (Delantero) Doble disco 265 mm J.Juan con pinza de cuatro pistones flotantes de anclaje radial. ABS Continental Freno (Trasero) Disco 265 mm J.Juan con pinza de simple pistón flotante. ABS Continental Dimesiones Distancia entre ejes (mm) 1565 Altura del asiento (mm) 761 Largo x ancho x alto (mm) 2185x805x1390 Peso en orden de marcha (Kg.) 213 Capacidades Depósito de gasolina (L) 12,8 Instrumentación Tipo de encendido Inyección electrónica Instrumentación Pantalla TFT Indicador de presión de neumáticos Conexión bluetooth Sistema de navegación básico Equipamiento Puños calefactables Asiento del conductor calefactable Parabrisas regulable eléctricamente Caballete lateral Caballete central Toma USB / 12 V Cámara frontal Freno de arranque en pendiente Arranque sin llave (Keyless) Iluminación full led

Fotos

Nuestra Opinión: La VOGE SR4 Max T - Una Sinergia de Estilo y Sustancia

Después de examinar detenidamente la VOGE SR4 Max T, nos quedamos con una impresión clara: este scooter es una obra maestra de equilibrio entre estilo, rendimiento y funcionalidad. VOGE ha logrado crear un vehículo que no solo se ve bien y se siente bien, sino que también responde a las necesidades prácticas de los conductores urbanos y turísticos.

Lo que nos impresiona particularmente es cómo la SR4 Max T combina un diseño atractivo con características de rendimiento sólidas. El motor de 349,8 cc ofrece suficiente potencia para una conducción emocionante, pero también es manejable para los conductores menos experimentados. Esto, junto con su eficiencia de combustible, hace que la SR4 Max T sea una opción excelente tanto para el uso diario como para aventuras más largas.

En términos de confort y tecnología, VOGE ha superado las expectativas. Las características como los asientos y puños calefactables, junto con una pantalla TFT interactiva y conectividad Bluetooth, no son solo adiciones de lujo, sino que mejoran significativamente la experiencia de conducción. Esto demuestra un enfoque cuidadoso en los detalles que marcan la diferencia en el uso diario.

La seguridad es otro punto donde la SR4 Max T brilla. Con frenos ABS de doble canal y control de tracción, VOGE no ha escatimado en equipar este scooter con lo último en tecnología de seguridad, proporcionando paz mental a sus usuarios.

Precio

País Precio España 5.787 € Argentina N/D Colombia N/D México N/D Uruguay N/D Venezuela N/D Perú N/D Estados Unidos N/D

