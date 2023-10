Introducción

Con el viento del legado soplando fuertemente a su favor, BMW ha marcado un hito histórico con la celebración del centenario del lanzamiento de su primera motocicleta, una travesía que se inició con un emblema y un nombre en el depósito y que ha evolucionado hacia la creación de iconos sobre dos ruedas. La tradición, la innovación y la pasión por la velocidad han sido los compañeros de viaje de BMW en este recorrido centenario que ha visto nacer y evolucionar a máquinas que no solo simbolizan la excelencia en ingeniería, sino que también representan el espíritu indomable de aventura y exploración.

La celebración del centenario no sólo es un recorrido nostálgico por la historia, sino que también es una audaz mirada hacia el futuro. Y en el corazón de este futuro se encuentra la recién revelada BMW R 1300 GS 2024, la sucesora digna de la venerada serie R 1250 GS. Este nuevo modelo no es simplemente una iteración; es una declaración audaz de lo que es posible cuando la tradición se encuentra con la innovación. BMW ha decidido no solo renovar lo que ya existía, sino redefinir, recrear y revolucionar. Con la R 1300 GS 2024, los ingenieros de BMW han puesto el listón increíblemente alto, presentando una motocicleta que viene con un motor y un chasis completamente nuevos, manteniendo intactos los principios básicos que han definido a las GS a lo largo de los años, pero llevando la innovación a un nivel que redefine lo que se había hecho hasta ahora.

La BMW R 1300 GS 2024 no es solo una motocicleta; es una celebración de un legado, una invitación a la aventura, y un testimonio del incesante espíritu de BMW por superar los límites de lo que es posible en el mundo de las motocicletas. Con un diseño que evoca a la vez tradición y modernidad, y una ingeniería que promete un rendimiento superior y una experiencia de conducción inigualable, la R 1300 GS 2024 se posiciona no solo como una moto, sino como una experiencia que promete redefinir el viaje en dos ruedas.

El motor bicilíndrico bóxer rediseñado, las innovaciones en el chasis, la electrónica avanzada y un conjunto de características que prometen una conducción excepcional, hacen de la R 1300 GS 2024 una máquina que no solo honra su legado, sino que está decidida a crear uno nuevo. En las siguientes secciones, desgranaremos cada una de estas innovaciones, exploraremos cómo la R 1300 GS 2024 se compara con su predecesora, y examinaremos lo que BMW tiene en el horizonte en este emocionante capítulo de su historia centenaria.

Motor: Potencia Rediseñada y Optimizada

La esencia de cualquier motocicleta recae en su motor, y BMW lo entiende perfectamente. Con la nueva BMW R 1300 GS 2024, la marca alemana no se ha conformado con meras actualizaciones, sino que ha rediseñado el motor desde cero, llevando su ya icónico bicilíndrico bóxer a nuevas alturas de rendimiento y eficiencia. El cambio va mucho más allá de un simple aumento de cilindrada, aunque eso también ha ocurrido. Los cilindros ahora tienen dimensiones de 106.5 a 73.0 mm, en contraste con los 102.5 a 76 mm del motor 1.250 cc de su predecesora, creando así un motor de carrera más corta que alcanza justo los 1.300 cc.

Este rediseño no solo ha aumentado la cilindrada, sino que también ha elevado la potencia y el par máximos de la motocicleta, alcanzando los 107 kW (145 CV) a 7.750 rpm y 149 Nm a 6.500 rpm, respectivamente, frente a los 100 kW (136 CV) y 143 Nm a 6.250 rpm de la serie R 1250 GS. Estas cifras convierten al motor de la R 1300 GS 2024 en el bóxer de BMW más potente creado hasta la fecha.

No obstante, la revolución en el motor no se detiene en la potencia y el par. BMW ha trabajado meticulosamente para mejorar el par disponible a lo largo de toda la gama de revoluciones, especialmente en la zona media, asegurando que entre 3.600 y 7.800 rpm siempre se disponga de más de 130 Nm. Esta mejora en el rendimiento se ha logrado manteniendo el mismo consumo de combustible que su predecesora, lo cual habla del compromiso de BMW con la eficiencia y la sostenibilidad.

La R 1300 GS 2024 también introduce mejoras significativas en las culatas, que ahora tienen una mayor relación de compresión de 13.3:1 frente a 12.5:1. Además, cuenta con un mayor diámetro en las válvulas de admisión y escape, y un sistema de distribución variable SHIFTCAM que ajusta la leva que acciona las válvulas de admisión dependiendo del régimen, optimizando así la combustión y el aprovechamiento del combustible.

El sistema SHIFTCAM es una muestra de la maestría técnica de BMW, permitiendo que las dos válvulas de admisión se abran en grados diferentes y de forma escalonada, creando un remolino y una mayor agitación de la mezcla de combustible que entra en el motor. Este diseño meticuloso busca lograr una combustión más eficiente y un aprovechamiento óptimo del combustible, aspectos cruciales en la búsqueda de un rendimiento superior sin sacrificar la eficiencia.

La reinvención del motor bicilíndrico bóxer en la R 1300 GS 2024 refleja la filosofía de BMW de evolución constante y búsqueda de la excelencia. Con cada revolución del motor, la R 1300 GS 2024 no solo lleva adelante el legado de BMW sino que establece un nuevo estándar en la ingeniería de motocicletas, prometiendo una experiencia de conducción que es tan potente y eficiente como emocionante.

Parte Ciclo: Innovación y Control

La parte ciclo de la BMW R 1300 GS 2024 ha sido meticulosamente diseñada para proporcionar un manejo superior, una estabilidad inquebrantable y una comodidad excepcional, características que siempre han definido a las motos GS de BMW. En esta nueva entrega, los ingenieros de BMW han llevado la parte ciclo a un nuevo nivel de precisión y rendimiento.

Chasis: Rigidez y Ligereza

El chasis es la columna vertebral de cualquier motocicleta, y la R 1300 GS 2024 no es la excepción. A diferencia de las versiones anteriores que contaban con un chasis multitubular de acero, esta nueva versión introduce un chasis mixto, también de acero, que combina tubos en la parte delantera y chapa en la trasera. Esta configuración optimiza el montaje del motor y proporciona una mayor rigidez, crucial para un manejo preciso y una estabilidad excepcional.

El subchasis posterior, ahora una pieza de aluminio fundido a presión, se ha atornillado a la zona trasera del chasis principal, contribuyendo a la ligereza y la rigidez general del conjunto. Además, el diseño del chasis ha permitido reducir el peso de la motocicleta en 12 kg, a pesar de las mejoras y características adicionales.

Suspensión: Adaptabilidad y Confort

La suspensión de la R 1300 GS 2024 se ha diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo tanto en carretera como fuera de ella. Con un recorrido de 190 mm en la parte delantera y 200 mm en la trasera, la suspensión absorbe eficazmente las irregularidades del terreno, garantizando una conducción suave y cómoda.

Además, BMW ofrece un sistema de regulación electrónica denominado “Dynamic Suspension Adjustment (DSA)” que permite ajustar la dureza del muelle y los hidráulicos, adaptando la suspensión a las condiciones de la carretera y al estilo de conducción. Esta característica es especialmente útil en terrenos cambiantes, donde la adaptabilidad de la suspensión puede marcar la diferencia entre una conducción ágil y una incómoda.

Telelever y Paralever: Estabilidad y Tacto

La BMW R 1300 GS 2024 continúa con la tradición de utilizar el sistema Telelever para la suspensión delantera y el sistema Paralever para la transmisión secundaria por cardán. Sin embargo, ambas tecnologías han sido revisadas y optimizadas.

El sistema Telelever ha sido reconfigurado para mejorar la precisión y el tacto de la dirección, mientras que el sistema Paralever ha sido modificado para proporcionar una conexión más rígida y una mayor tracción, facilitando además la manipulación de la rueda trasera.

Frenos Inteligentes: Seguridad y Confianza

La seguridad es primordial en el diseño de la R 1300 GS 2024, y eso se refleja en su sistema de frenos avanzado. Con el ABS totalmente integral, la maneta de freno de mano activa tanto los discos delanteros como el trasero, proporcionando una potencia de frenado equilibrada y controlada. Además, el sistema “Full Integral ABS Pro” está diseñado para su uso tanto en carretera como en terreno off-road, con configuraciones que dependen del modo de conducción, garantizando una frenada segura y efectiva en todas las circunstancias.

La parte ciclo de la BMW R 1300 GS 2024 ha sido concebida para proporcionar una experiencia de conducción superior, balanceando de forma magistral la rigidez, la estabilidad, la comodidad y la seguridad. Cada componente, desde el chasis hasta los frenos, ha sido meticulosamente diseñado y optimizado, reflejando la dedicación de BMW por ofrecer una moto que no solo es emocionante de conducir, sino también segura y confiable.

Diseño: Evolución con Identidad

El diseño de la BMW R 1300 GS 2024 es una evolución meticulosa que mantiene la identidad robusta y aventurera característica de la serie GS, a la vez que introduce elementos modernos y estilizados que realzan su presencia en carretera y fuera de ella.

Estética Renovada: Tradición y Modernidad

La R 1300 GS 2024 presenta una carrocería completamente nueva que refleja una estética más ligera y aerodinámica. Uno de los cambios más notables es su nueva óptica delantera, que junto con las líneas más definidas del conjunto, otorgan a la moto una mirada más agresiva y moderna. Sin embargo, la esencia de las grandes GS se mantiene intacta, evocando la tradición y la confiabilidad que los aficionados han llegado a esperar de esta línea de motocicletas.

Ergonomía Mejorada: Comodidad y Personalización

La ergonomía es un factor crucial en el diseño de la R 1300 GS 2024, proporcionando una posición de conducción cómoda y controlada. La moto ofrece la posibilidad de ajustar la altura del manillar hasta 30 mm mediante un elevador opcional, incluido en el Enduro Package Pro. Además, se dispone de cuatro variantes de asiento y tres de reposapiés para el conductor, permitiendo una personalización según las preferencias y necesidades de cada piloto.

Tres Opciones de Estilo: Variedad y Carácter

La BMW R 1300 GS 2024 se ofrece en tres opciones distintas: Triple Black, Trophy y Option 719, cada una con diferentes colores de carrocería y elementos estéticos que le confieren un carácter único. Todas las versiones equipan llantas de medida 3,00 x 19" delante y 4,50 x 17" detrás, con opciones de llantas de aleación o llantas de radios cruzados de nuevo desarrollo para un uso off-road, lo que demuestra la versatilidad y la adaptabilidad de la moto a diferentes estilos y terrenos.

Innovación Tecnológica: Conectividad y Funcionalidad

La R 1300 GS 2024 no escatima en tecnología. La moto incorpora un cuadro de instrumentos multifunción con una pantalla color TFT de 6,5 pulgadas que proporciona una amplia gama de información y funcionalidades al piloto. La conectividad es una de las grandes apuestas, con opciones como una toma de corriente y USB, un compartimento ventilado para cargar el smartphone y una batería ligera de iones de litio de serie.

Además, se incluye un sistema de llamada de emergencia inteligente como equipamiento opcional, elevando la seguridad y la tranquilidad del piloto a un nuevo nivel.

La BMW R 1300 GS 2024 es una manifestación de diseño evolutivo que combina tradición y modernidad, manteniendo la esencia de la serie GS mientras introduce innovaciones estéticas y tecnológicas. La atención meticulosa al detalle en la ergonomía, las opciones de personalización y la incorporación de tecnología avanzada reflejan la dedicación de BMW a proporcionar una moto que no solo es visualmente atractiva, sino también funcional, cómoda y segura para los pilotos aventureros.

Versiones de la BMW R 1300 GS 2024: Personalización y Desempeño

La BMW R 1300 GS 2024 se presenta en tres variantes distintas que ofrecen una amplia gama de personalizaciones y características específicas, permitiendo a los entusiastas elegir una moto que se ajuste a sus preferencias y necesidades de conducción. Estas versiones son: Triple Black, Trophy y Option 719.

Triple Black: Elegancia Oscura

La versión Triple Black evoca una estética audaz y elegante, con una paleta de colores oscuros que resalta la robustez del diseño. Equipada con llantas de aleación, esta versión es ideal para aquellos que buscan un estilo sofisticado sin sacrificar la funcionalidad y el desempeño que caracterizan a la serie GS.

Trophy: Espíritu Aventurero

La versión Trophy está diseñada para los amantes de la aventura. Equipada con llantas de radios cruzados de nuevo desarrollo y aros de llanta de aluminio, esta variante está preparada para enfrentar terrenos desafiantes. Su estética se complementa con colores que reflejan un espíritu audaz y aventurero, ideal para quienes desean explorar sin límites.

Option 719: Exclusividad y Tradición

La Option 719 es la expresión de exclusividad y tradición. Esta versión ofrece una gama de colores y acabados que la distinguen, reflejando un carácter único. Las llantas de radios cruzados también equipan esta versión, pero con un toque de exclusividad que resalta la tradición y la calidad que BMW ha cultivado a lo largo de los años.

Cada versión de la BMW R 1300 GS 2024 ha sido cuidadosamente diseñada para ofrecer una experiencia única, permitiendo a los pilotos expresar su estilo y disfrutar de una moto que no solo cumple en términos de desempeño y funcionalidad, sino que también refleja su personalidad y pasión por la conducción. Sin importar la versión que elijan, los pilotos pueden contar con la calidad, la innovación y la confiabilidad que BMW ha infundido en esta nueva iteración de la legendaria serie GS.

Novedades de la BMW R 1300 GS 2024: Innovación y Avance Tecnológico

La BMW R 1300 GS 2024 no es simplemente una renovación, sino una evolución que trae consigo una serie de innovaciones y mejoras significativas en comparación con sus predecesoras. Algunas de las novedades más destacadas incluyen:

Motor Rediseñado:

El corazón de la BMW R 1300 GS 2024 es su motor bicilíndrico boxer rediseñado, que ahora alcanza una cilindrada de 1.300 cc. Con una potencia máxima de 145 CV y un par máximo de 149 Nm, se convierte en el motor boxer más potente creado por BMW hasta la fecha.

Chasis Innovador:

Una de las revoluciones más notables es el nuevo diseño del chasis, que transita de un chasis multitubular a acero a una estructura mixta que optimiza el montaje del motor y ofrece mayor rigidez, garantizando así una mejor manejabilidad y estabilidad en la conducción.

Sistema de Suspensión Mejorado:

El modelo 2024 introduce modificaciones en el sistema Paralever y Telelever, proporcionando una conducción más cómoda y segura tanto en carretera como en terreno off-road. Además, la opción de regulación electrónica en la suspensión aporta una adaptabilidad superior a diferentes condiciones de conducción.

Frenos Inteligentes:

La integración del sistema “Full Integral ABS Pro” mejora la seguridad en la frenada, permitiendo una intervención eficaz en diferentes escenarios y modos de conducción, tanto en carretera como en campo.

Electrónica Avanzada:

Incluye varios modos de conducción, asistentes de arranque en pendiente, controles de Crucero Activo, Aviso de Colisión Frontal y Aviso de Cambio de Carril, todo guiado por un radar frontal, elevando la seguridad y el control al siguiente nivel.

Diseño Estético Renovado:

Manteniendo la identidad de la serie GS, la BMW R 1300 GS 2024 presenta una estética renovada con una carrocería completamente nueva, una óptica delantera distintiva y una imagen más ligera y moderna.

Conectividad Mejorada:

El cuadro de instrumentos con pantalla color TFT de 6.5 pulgadas ofrece numerosas funciones, conectividad avanzada, y un compartimento ventilado para cargar el smartphone, elevando la experiencia de usuario a un nuevo nivel.

Variedad de Versiones:

Con las versiones Triple Black, Trophy y Option 719, los entusiastas tienen la oportunidad de elegir una moto que se ajuste a sus preferencias estéticas y necesidades de conducción, con diferentes configuraciones y acabados.

Estas novedades reflejan el compromiso de BMW de continuar innovando y elevando el estándar en el segmento de las motocicletas de aventura. La BMW R 1300 GS 2024 se posiciona no solo como una digna sucesora de la serie R 1250, sino como una moto que establece nuevos parámetros en diseño, desempeño y tecnología, prometiendo una experiencia de conducción superior y una mayor satisfacción para los amantes de las dos ruedas.

Precio

Modelo Básico : 21.290€

: 21.290€ Variante Triple Black : Precio no especificado

: Precio no especificado Variante Trophy : Precio no especificado

: Precio no especificado Variante Option 719: Precio no especificado

Lamentablemente, el precio de las variantes Triple Black, Trophy, y Option 719 no ha sido detallado en la actualidad. Para obtener esta información, te recomendaría contactar directamente a un concesionario de BMW o visitar el sitio web oficial de BMW Motorrad.

Galería de fotos

