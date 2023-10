Kymco Agility City Plus 125 2023

En el dinámico mundo de los scooters urbanos, donde la relación calidad-precio y la confiabilidad son primordiales, emerge una estrella que ha brillado consistentemente a lo largo de los años: el Kymco Agility City. Con más de una década en el mercado y más de 80,000 unidades vendidas desde su debut en 2009, este scooter ha demostrado ser un pilar indiscutible en su categoría. Ahora, en su cuarta evolución, el Agility City Plus promete elevar el estándar una vez más, introduciendo mejoras significativas en el motor, diseño y características que lo consolidan como un favorito entre los entusiastas. Prepárate para sumergirte en una revisión detallada de este icono renovado, cuya presencia en las calles urbanas está destinada a crecer aún más. Bienvenidos al mundo del Kymco Agility City Plus 2023.

Historia y Evolución

La historia del Kymco Agility City comienza en 2009, año en el que KYMCO, la marca taiwanesa de vehículos de motor, lanzó al mercado un scooter que rápidamente se convertiría en un pilar esencial para la firma en Europa y, en particular, en España. Este modelo revolucionó el segmento de la rueda alta, al popularizar este concepto a lo largo y ancho de la geografía española. La propuesta inicial era clara: un scooter asequible, fiable, y adaptado a las necesidades urbanas, pero con capacidad para desplazarse por vías interurbanas con soltura.

En 2016, el Agility City da un salto importante al presentarse como el primer vehículo de dos ruedas que se ajusta a la nueva homologación de bajas emisiones. Este compromiso con el medio ambiente no solo destacaba su diseño completamente renovado, sino que también enfatizaba la visión progresista de KYMCO. Era un signo claro de la marca adaptándose a tiempos más ecológicos y siendo pionera en hacerlo.

La siguiente etapa significativa de su evolución ocurre en 2020. Este año, a propuesta de KYMCO España, el Agility City recibe un "restyling" que introduce tres nuevas versiones cromáticas. No solo es un cambio estético: es una declaración de intenciones que subraya la importancia del mercado español para la marca y su compromiso de seguir siendo relevante y atractivo para sus usuarios.

Y finalmente, en 2023, el Agility City PLUS surge como la cuarta evolución de este icónico modelo. Esta versión no solo conserva las características que hicieron grande al original, sino que va un paso más allá, con un motor mejorado que ofrece 2 CV adicionales, superando la barrera de los 10 CV. Esta evolución también trae consigo mejoras adicionales, como un nuevo ventilador, un tubo de escape renovado y un filtro de aire actualizado.

A lo largo de estos 14 años, el Kymco Agility City no solo ha evolucionado en términos de diseño y especificaciones técnicas. Ha crecido con su base de usuarios, adaptándose a sus necesidades cambiantes y anticipándose a las tendencias del mercado. Con más de 80.000 unidades vendidas desde su lanzamiento, el Agility City se ha consolidado como una opción preferida para aquellos que buscan un scooter urbano de alta calidad a un precio competitivo.

Características Principales

Motorización: Potencia Mejorada : El motor del Kymco Agility City Plus 2023 ha sido optimizado y revisado para proporcionar una potencia superior. Ahora alcanza una potencia de 10,61 CV a 8.500 rpm, un incremento de 2 CV en comparación con su antecesor. Esta mejora se traduce en una aceleración más rápida desde un arranque en parado y en recuperaciones más ágiles durante el desplazamiento.

: El motor del Kymco Agility City Plus 2023 ha sido optimizado y revisado para proporcionar una potencia superior. Ahora alcanza una potencia de 10,61 CV a 8.500 rpm, un incremento de 2 CV en comparación con su antecesor. Esta mejora se traduce en una aceleración más rápida desde un arranque en parado y en recuperaciones más ágiles durante el desplazamiento. Componentes del Motor: La versión 2023 ha introducido nuevos componentes que acompañan al motor, incluyendo un ventilador rediseñado, una carcasa más robusta, un tubo de escape optimizado y un filtro de aire más eficiente. Estos componentes no solo mejoran el rendimiento del scooter, sino que también facilitan su identificación y distinción de otros modelos. Diseño y Estética: Colores Disponibles : La Kymco Agility City Plus 2023 se presenta en tres colores distintos: marrón, azul y blanco. Cada uno de estos colores viene acompañado de asientos bitono, lo que le otorga un aspecto urbano más chic y sofisticado.

: La Kymco Agility City Plus 2023 se presenta en tres colores distintos: marrón, azul y blanco. Cada uno de estos colores viene acompañado de asientos bitono, lo que le otorga un aspecto urbano más chic y sofisticado. Adhesivos 'PLUS': Un detalle distintivo de este modelo son los adhesivos 'PLUS' situados en las aletas delanteras. Estos adhesivos no solo indican la versión mejorada del scooter, sino que también añaden un toque estético único. Ruedas y Frenos: Rueda Delantera de 16" : Esta moto sigue contando con una rueda delantera de 16 pulgadas. Esta dimensión proporciona una mayor estabilidad, especialmente en superficies urbanas y carreteras en buen estado.

: Esta moto sigue contando con una rueda delantera de 16 pulgadas. Esta dimensión proporciona una mayor estabilidad, especialmente en superficies urbanas y carreteras en buen estado. Rueda Trasera de 14" : A diferencia de modelos anteriores, la Kymco Agility City Plus 2023 introduce una rueda trasera de 14 pulgadas. Esta decisión equilibra la maniobrabilidad con la estabilidad, ofreciendo al conductor una experiencia de conducción cómoda y segura.

: A diferencia de modelos anteriores, la Kymco Agility City Plus 2023 introduce una rueda trasera de 14 pulgadas. Esta decisión equilibra la maniobrabilidad con la estabilidad, ofreciendo al conductor una experiencia de conducción cómoda y segura. Sistema de Frenos CBS (Combined Braking System): La moto está equipada con un sistema de frenos de disco en ambas ruedas, complementado por el sistema combinado CBS. Este sistema asegura que, al accionar el freno trasero, el delantero se activa parcialmente, distribuyendo la fuerza de frenado y proporcionando una frenada más segura y controlada. Iluminación: Combinación de Halógenos y LED: La Kymco Agility City Plus 2023 utiliza una combinación de iluminación halógena y LED. Mientras que los LED ofrecen una mayor visibilidad y durabilidad, los halógenos proporcionan una iluminación potente y confiable, especialmente en condiciones de baja luz. Instrumentación: Pantalla Sencilla pero Funcional: Aunque la instrumentación del Kymco Agility City Plus 2023 es básica, proporciona toda la información esencial que el conductor necesita para el día a día, incluyendo velocidad, nivel de combustible, kilometraje y más.

Es evidente que la Kymco Agility City Plus 2023 ha sido diseñada pensando en las necesidades del conductor urbano moderno. Cada característica, desde su motor mejorado hasta su estética refinada, refleja la dedicación de Kymco a ofrecer calidad, rendimiento y estilo en un paquete asequible.

Ergonomía y Comodidad

La ergonomía y comodidad son elementos esenciales en un scooter destinado a la movilidad urbana, y el Kymco Agility City Plus 2023 no escatima en ninguno de estos aspectos. Desde la elección de materiales hasta las adaptaciones específicas para la comodidad del piloto y el pasajero, se ha puesto un énfasis considerable en garantizar un viaje confortable y placentero.

Diseño del Asiento:

Asiento Bitono : Además de su atractivo estético, el asiento bitono de la Agility City Plus ha sido diseñado pensando en el confort. Su estructura y acolchado garantizan un soporte adecuado durante trayectos largos y minimizan la fatiga del conductor.

: Además de su atractivo estético, el asiento bitono de la Agility City Plus ha sido diseñado pensando en el confort. Su estructura y acolchado garantizan un soporte adecuado durante trayectos largos y minimizan la fatiga del conductor. Espacio para el Pasajero: La porción trasera del asiento, destinada para el pasajero, es lo suficientemente amplia y cuenta con un acolchado adecuado. A esto se suman las asas de agarre, que proporcionan una sujeción segura y cómoda.

Plataforma Plana:

Una característica que destaca en muchos scooters urbanos, incluido el Agility City Plus, es su suelo plano. Este diseño facilita subir y bajar del vehículo y ofrece un espacio adicional para los pies del conductor, permitiendo distintas posturas y ofreciendo una mayor flexibilidad especialmente en trayectos largos. Capacidad de Carga:

Hueco bajo el asiento : Este espacio, diseñado para almacenar un casco jet y otros objetos personales, es esencial para aquellos que utilizan el scooter para trayectos diarios, como ir al trabajo o hacer recados. La facilidad de acceso y la seguridad que proporciona este compartimento lo hacen especialmente valioso.

: Este espacio, diseñado para almacenar un casco jet y otros objetos personales, es esencial para aquellos que utilizan el scooter para trayectos diarios, como ir al trabajo o hacer recados. La facilidad de acceso y la seguridad que proporciona este compartimento lo hacen especialmente valioso. Guantera Delantera : Una adición práctica que permite guardar objetos pequeños como llaves, gafas o documentos. Su ubicación al frente asegura que el conductor pueda acceder fácilmente sin tener que desmontar.

: Una adición práctica que permite guardar objetos pequeños como llaves, gafas o documentos. Su ubicación al frente asegura que el conductor pueda acceder fácilmente sin tener que desmontar. Baúl Trasero (opcional): Por un precio adicional, los usuarios pueden equipar su Agility City Plus con un baúl trasero, lo suficientemente amplio como para guardar un casco integral y otros objetos. Este baúl no solo aumenta la capacidad de carga, sino que también ofrece una solución de almacenamiento seguro y protegido contra la intemperie.

Postura de Conducción:

La geometría del scooter, en conjunto con el diseño del manillar y la posición del asiento, garantiza una postura erguida y natural. Esto es fundamental para prevenir molestias en la espalda y los hombros, especialmente en tráficos congestionados o en trayectos largos. Suspensión:

Aunque no se menciona explícitamente en los datos proporcionados, un scooter de esta categoría y reputación seguramente estará equipado con una suspensión que equilibre bien entre comodidad y maniobrabilidad, absorbiendo las imperfecciones de la carretera y ofreciendo un viaje suave.

La Kymco Agility City Plus 2023 ha sido diseñado pensando en el conductor y el pasajero, con características que garantizan una experiencia de conducción cómoda y agradable, ya sea para desplazamientos cortos en la ciudad o para trayectos más largos.

Seguridad y Manejabilidad

La seguridad y la manejabilidad son aspectos cruciales a considerar en cualquier scooter, y más aún en aquellos destinados principalmente al uso urbano, donde las situaciones imprevistas son una constante. La Kymco Agility City Plus 2023 ha hecho avances significativos en estas áreas para garantizar una experiencia de conducción segura y placentera para sus usuarios. A continuación, detallamos estos aspectos:

1. Sistema de Frenos Combinados (CBS):

Diseño: La Kymco Agility City Plus 2023 incorpora un sistema de frenos CBS, que actúa sobre un disco en cada rueda. Esta característica permite que, al accionar el freno trasero, se distribuya parte de la fuerza de frenado también en el freno delantero, garantizando una frenada equilibrada y reduciendo el riesgo de derrape.

La Kymco Agility City Plus 2023 incorpora un sistema de frenos CBS, que actúa sobre un disco en cada rueda. Esta característica permite que, al accionar el freno trasero, se distribuya parte de la fuerza de frenado también en el freno delantero, garantizando una frenada equilibrada y reduciendo el riesgo de derrape. Beneficios: Además de ofrecer una frenada más eficiente, el sistema CBS reduce la distancia de frenado y permite al conductor mantener un mayor control en situaciones de emergencia.

2. Tamaño de las Ruedas:

Rueda Delantera de 16": Este tamaño de rueda delantera ofrece una mayor estabilidad, especialmente a altas velocidades. También mejora la absorción de irregularidades del asfalto, ofreciendo una conducción más suave.

Este tamaño de rueda delantera ofrece una mayor estabilidad, especialmente a altas velocidades. También mejora la absorción de irregularidades del asfalto, ofreciendo una conducción más suave. Rueda Trasera de 14": Aunque es ligeramente más pequeña que la delantera, sigue ofreciendo una buena tracción y equilibrio, garantizando una respuesta adecuada en curvas y maniobras rápidas.

3. Diseño y Peso del Scooter:

Centro de Gravedad: La distribución del peso en el Kymco Agility City Plus ha sido optimizada para asegurar un centro de gravedad bajo. Esto facilita la maniobrabilidad en situaciones de tráfico denso y al realizar giros cerrados.

La distribución del peso en el Kymco Agility City Plus ha sido optimizada para asegurar un centro de gravedad bajo. Esto facilita la maniobrabilidad en situaciones de tráfico denso y al realizar giros cerrados. Peso Ligero: A pesar de sus robustas características, el scooter ha sido diseñado para ser lo suficientemente ligero, permitiendo una fácil maniobrabilidad y facilitando el aparcamiento.

4. Ergonomía y Posición de Conducción:

Suelo Plano: Este diseño facilita la colocación de los pies en el suelo, especialmente útil al detenerse en semáforos o en situaciones de tráfico lento. Esto no solo proporciona comodidad sino también un elemento adicional de seguridad al permitir que el conductor tenga un buen apoyo.

Este diseño facilita la colocación de los pies en el suelo, especialmente útil al detenerse en semáforos o en situaciones de tráfico lento. Esto no solo proporciona comodidad sino también un elemento adicional de seguridad al permitir que el conductor tenga un buen apoyo. Manillar y Controles: Su diseño ergonómico garantiza que los controles estén al alcance inmediato del conductor, lo que permite una rápida respuesta a las situaciones imprevistas.

5. Iluminación:

LED de Posición: La iluminación LED garantiza una visibilidad óptima tanto de día como de noche, asegurando que el scooter sea visible para otros conductores y peatones. Además, los LEDs tienen una mayor durabilidad y consumen menos energía.

La iluminación LED garantiza una visibilidad óptima tanto de día como de noche, asegurando que el scooter sea visible para otros conductores y peatones. Además, los LEDs tienen una mayor durabilidad y consumen menos energía. Combinación con Elementos Halógenos: Esta combinación asegura una iluminación uniforme y efectiva en todas las condiciones, aumentando la seguridad en carretera.



El Kymco Agility City Plus 2023 no solo es un scooter atractivo y eficiente en términos de rendimiento, sino que también pone un énfasis particular en la seguridad y manejabilidad, garantizando que los conductores tengan una experiencia de conducción óptima y segura en cualquier situación urbana.

Relación Calidad-Precio

La relación calidad-precio siempre ha sido un criterio de compra esencial, especialmente en segmentos de productos de movilidad urbana. Con el auge de la urbanización y la necesidad de movilidad eficiente, el mercado de scooters ha visto una diversidad de ofertas, cada una tratando de equilibrar las características premium con un precio asequible. En este contexto, el Kymco Agility City Plus 2023 se presenta como un referente destacado, y aquí te explicamos por qué.

1. Herencia de Fiabilidad:

El Kymco Agility City, a lo largo de sus 14 años de existencia, ha establecido un estándar de confiabilidad. Esta reputación no se ha logrado de la noche a la mañana. Cada versión del scooter ha incorporado mejoras graduales, basadas en el feedback de los usuarios y la innovación tecnológica. Esta herencia de confiabilidad es un activo intangible pero crucial en la evaluación de su relación calidad-precio.

2. Mejoras en el Motor:

En términos de potencia pura, el incremento de 2 CV en el modelo 2023 es una mejora significativa. Este aumento no solo brinda al conductor una experiencia de manejo más dinámica, sino que también mejora las aceleraciones y recuperaciones, esenciales en el tráfico urbano. Esta optimización del rendimiento, sin un aumento proporcional en el precio, mejora directamente su valor por dinero.

3. Diseño y Comodidad:

El Agility City Plus 2023 no ha escatimado en diseño. Desde los asientos bitono hasta los colores de carrocería, hay un aire de sofisticación urbana. El espacio de almacenamiento, con capacidad para un casco jet y otros objetos personales, además de la opción de un baúl trasero, resaltan la combinación de estética y funcionalidad. Todo esto, por un precio que sigue siendo competitivo en su segmento.

4. Seguridad y Manejabilidad:

Equipado con frenos de disco en ambas ruedas y un sistema combinado CBS, la seguridad no se compromete. La elección de mantener la rueda delantera de 16" y modificar la trasera a 14" tiene implicaciones directas en la maniobrabilidad y estabilidad, lo que es vital en condiciones urbanas.

5. Precio de Venta:

A un precio de 2.399 euros con matriculación incluida, el Kymco Agility City Plus 2023 ofrece una excelente propuesta de valor. Si consideramos sus características, las mejoras implementadas, la fiabilidad de la marca y lo comparamos con otros scooters en el mismo rango de precio, es evidente que se está obteniendo mucho por el dinero invertido.



En el panorama actual de scooters urbanos, el Kymco Agility City Plus 2023 se destaca como una opción que combina fiabilidad, rendimiento, diseño y seguridad a un precio asequible. Su propuesta de valor es una testamentación de cómo una marca puede seguir siendo competitiva sin comprometer la calidad, y es precisamente esta equilibrada relación calidad-precio lo que lo convierte en una elección inteligente para aquellos que buscan movilidad eficiente en la ciudad.

Rivales

El segmento de los scooters urbanos de 125cc es altamente competitivo debido a la creciente demanda de soluciones de movilidad urbana eficientes y económicas. El Kymco Agility City Plus 2023, con su propuesta renovada y exitosa trayectoria, enfrenta a diversos rivales en el mercado. Aquí te presento un análisis en profundidad de los principales competidores del Kymco Agility City Plus del 2023:

Honda PCX 125: Motorización: Motor eSP+ de 125cc, eficiente y de baja fricción.

Características destacadas: Iluminación completa LED, pantalla digital, frenado ABS, y espacio de almacenamiento que puede alojar un casco integral.

Puntos fuertes: Honda es conocida por la fiabilidad y durabilidad de sus motos. El PCX tiene un diseño elegante y está respaldado por la amplia red de concesionarios y servicio postventa de Honda. Yamaha NMAX 125: Motorización: Motor de 125cc con tecnología VVA (Variable Valve Actuation) para mejor rendimiento.

Características destacadas: Sistema de frenos ABS, control de tracción, y una consola digital moderna.

Puntos fuertes: El NMAX es conocido por su maniobrabilidad y confort en ciudad. Su diseño deportivo y tecnologías avanzadas lo hacen un contendiente fuerte. Suzuki Address 110: Motorización: Aunque es de 110cc, su ligereza y eficiencia le permite competir en este segmento.

Características destacadas: Espacioso compartimento de almacenamiento, bajo consumo de combustible, y diseño práctico.

Puntos fuertes: Su precio competitivo y bajos costos de mantenimiento lo hacen una opción atractiva para quienes buscan una solución económica para la movilidad urbana. Piaggio Medley 125: Motorización: Motor i-get de 125cc, eficiente y con buen rendimiento.

Características destacadas: Doble canal ABS, amplio espacio de almacenamiento y diseño elegante inspirado en la estética italiana.

Puntos fuertes: Piaggio, con su herencia italiana, ofrece scooters con un toque de diseño y elegancia. El Medley combina esto con la practicidad y la tecnología moderna. SYM Symphony 125: Motorización: Motor de 125cc confiable y eficiente.

Características destacadas: Gran espacio de almacenamiento, diseño clásico y frenos de disco en ambas ruedas.

Puntos fuertes: SYM es conocido por ofrecer scooters con buena relación calidad-precio. El Symphony es una opción popular para aquellos que buscan una solución práctica y asequible para la movilidad urbana.

Mientras que el Kymco Agility City Plus 2023 tiene muchas fortalezas en términos de precio, características y la evolución de un modelo ya exitoso, la competencia es feroz. Cada rival tiene sus propias ventajas, ya sea en diseño, tecnología, precio o la combinación de estos. El éxito del Kymco dependerá de cómo logre equilibrar estos factores y responder a las necesidades y expectativas cambiantes de los consumidores en el dinámico mercado de los scooters urbanos.

Preguntas y respuestas

1. ¿Qué representa la Kymco Agility City Plus en la historia de KYMCO?

La Kymco Agility City Plus representa la cuarta evolución de uno de los scooters más exitosos de KYMCO. Es la culminación de 14 años de innovación y éxito en ventas, consolidándose como un referente en el segmento de scooters urbanos de rueda alta.

2. ¿Qué diferencias mecánicas tiene la versión Plus respecto a la versión anterior?

La versión Plus del 2023 destaca por su motor mejorado que ahora ofrece 2 CV adicionales, alcanzando una potencia de 10,61 CV a 8.500 rpm. Además, ha incorporado nuevos componentes como un ventilador, tubo de escape renovado, y un filtro de aire optimizado.

3. ¿Hay cambios en las dimensiones de las ruedas en esta nueva versión?

Sí, aunque la rueda delantera se mantiene en 16 pulgadas, la trasera ha sido modificada y ahora es de 14 pulgadas.

4. ¿Qué capacidades de almacenamiento ofrece el Agility City Plus?

Bajo el asiento, el scooter cuenta con un espacio suficiente para un casco jet y otros objetos personales. Adicionalmente, posee una guantera delantera. Como opción adicional, por un precio cercano a los 135 euros, se puede añadir un baúl trasero para guardar un casco integral.

5. En términos de iluminación, ¿qué tecnologías emplea el scooter?

La iluminación del Kymco Agility City Plus combina elementos halógenos tradicionales con tecnología LED moderna, ofreciendo una visibilidad óptima y un diseño atractivo.

6. ¿Qué colores están disponibles para el modelo 2023?

El scooter está disponible en tres colores de carrocería: azul, blanco y marrón. Todos ellos vienen con asientos bitono, dándole un aspecto urbano y chic.

7. Hablando de precio, ¿cuánto cuesta el Kymco Agility City Plus 2023?

El precio de venta recomendado es de 2.399 euros, y esto incluye la matriculación.

8. ¿Cómo se compara el Kymco Agility City Plus en términos de relación calidad-precio con otros scooters del mercado?

Con 14 años en el mercado, el modelo Agility City ha demostrado ser una opción con una excelente relación calidad-precio. La versión Plus fortalece esta reputación con mejoras mecánicas y estéticas manteniendo un precio competitivo, posicionándose como una de las mejores opciones en su segmento.

9. ¿Qué tipo de usuario sería el ideal para este scooter?

Dada su naturaleza ágil y urbana, es ideal para quienes buscan movilidad en la ciudad, ya sean jóvenes que buscan su primer vehículo o adultos que desean una opción económica y fiable para desplazarse diariamente.

10. Finalmente, ¿qué expectativas tiene KYMCO para este modelo en los próximos años?

Aunque no tengo información directa de KYMCO sobre sus proyecciones futuras, dada la trayectoria exitosa del modelo Agility City y las mejoras significativas que presenta la versión Plus, se espera que continúe siendo un referente en el mercado de scooters y mantenga su posición de superventas en el segmento.

Conclusiones

Desde su lanzamiento en 2009, la Kymco Agility City ha sido una referencia dentro del segmento de los scooters urbanos. La versión 2023, denominada "Agility City Plus", no es la excepción y ha capturado la atención de especialistas en motocicletas de diversas publicaciones.

Motorización y Rendimiento:

El aumento de potencia, con 2 CV adicionales, ha sido elogiado por muchos críticos. Esta mejora es especialmente útil en entornos urbanos, donde las aceleraciones rápidas desde parado pueden ser cruciales. Además, el refinamiento del motor y la respuesta optimizada han sido puntos de discusión positiva.

Diseño y Estética:

El diseño moderno y los detalles como los nuevos adhesivos "PLUS" en las aletas delanteras han sido notados y apreciados. Las opciones de colores, especialmente con los asientos bitono, se han presentado como una elección estética fresca y urbana.

Comodidad y Ergonomía:

La capacidad de carga ha sido un punto fuerte de la Agility City a lo largo de los años. El espacio bajo el asiento y las opciones de almacenamiento adicionales, como el baúl trasero, han sido considerados prácticos y útiles para los desplazamientos diarios.

Seguridad:

La frenada con un disco en cada rueda y el sistema combinado CBS han sido aspectos bien recibidos. El tamaño de las ruedas, con una delantera de 16" y una trasera de 14", ha sido motivo de discusión, señalando una posible mejora en la estabilidad.

Relación Calidad-Precio:

Quizás uno de los puntos más destacados en las revisiones. La Kymco Agility City Plus 2023 ha sido frecuentemente citada como una excelente propuesta en términos de valor por dinero, manteniendo la tradición del modelo de ofrecer calidad a un precio accesible.

Ficha técnica

Kymco Agility City Plus 2023 Motor y transmisión Cilindrada exacta 124 cc Tipo 4 T Disposición Horizontal Distribución SOHC (un árbol de levas) Cilindros 1 Válvulas por cilindro 2 Alimentación Inyección electrónica Refrigeración Aire forzado Diámetro por carrera 52.4 mm x 57.8 mm Potencia máxima declarada 10.6 CV a 8.500 rpm Par máximo declarado 9.3 Nm a 7.000 rpm Combustible Gasolina sin plomo 95 Normativa anticontaminación Euro5 Encendido Electrónico CDI Transmisión primaria Variador continuo Transmisión secundaria Reductora en dos etapas Embrague Automático centrífugo en seco Chasis Tipo de chasis Tubular de acero Suspensión delantera Tipo de suspensión delantera Horquilla hidráulica Diámetro de barras 33 mm Recorrido 95 mm Suspensión trasera Tipo basculante Monobrazo oscilante Tipo de suspensión trasera Monoamortiguador Recorrido 81 mm Regulaciones Precarga ajustable en 3 posiciones Freno delantero Sistema Disco (Combinado CBS) Diámetro 260 mm Freno trasero Sistema Disco Diámetro 240 mm Rueda delantera Diámetro de llanta 16 " Medida de neumáticos 100/80-16 Rueda trasera Diámetro de llanta 14 " Medida de neumáticos 120/80-14 Dimensiones y peso Longitud máxima 2.050 mm Anchura máxima 735 mm Altura máxima 1.210 mm Distancia entre ejes 1.340 mm Altura de asiento 820 mm Capacidad del depósito 7 l. Peso en seco 131 Kg

