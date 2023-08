KTM 125 Duke 2023

Las desventajas de la KTM Duke 125 son:

· Es una motocicleta pequeña, por lo que no es adecuada para viajes largos o para transportar mucho equipaje.

· Es una motocicleta de altas prestaciones, por lo que no es adecuada para principiantes.

· Es una motocicleta cara, por lo que no es adecuada para todos los bolsillos.